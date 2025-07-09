الصحة العالمية تحث الفتيات على تناول تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية ضد مرض سرطان عنق الرحم مؤكدة أنه يمكن الوقاية منه.

فيروس الورم الحليمي البشري

وقالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري يساعد في حماية الأجيال القادمة.

وأكدت الصحة العالمية أن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو أفضل طريقة للحماية من سرطان عنق الرحم وغيره من أنواع السرطان الأخرى المرتبطة بهذا الفيروس.

الوقت المثالي لتلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

وأشارت في منشور توعوي لها إن الوقت المثالي لتلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في سن 9 إلى 14 عامًا.

وأوضحت أن سرطان عنق الرحم أحد أكثر أنواع السرطان التي تصيب النساء شيوعا، وهو يصيب عنق الرحم يصنف ضمن أنواع السرطان القابلة للكشف المبكر والوقاية بنسبة كبيرة إذا تم الالتزام بالفحوصات الدورية والتطعيمات الوقائية.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يشخص ما يقارب 600 ألف حالة جديدة من سرطان عنق الرحم سنويًا حول العالم، ويتسبب المرض في وفاة أكثر من 300 ألف امرأة سنويا، معظمهن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.



أشارت منظمة الصحة العالمية الى أن السبب الرئيسي وراء سرطان عنق الرحم هو العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ومع أن معظم الإصابات بهذا الفيروس تشفى تلقائيا، إلا أن بعضها قد يتحول إلى خلايا سرطانية بمرور الوقت.

سرطان عنق الرحم



أعراض سرطان عنق الرحم

وأكدت أن أعراض سرطان عنق الرحم تتضمن:

نزيف مهبلي غير طبيعي، خاصة بعد الجماع أو بين الدورات الشهرية.

ألم أثناء الجماع.

آلام في الحوض.

طرق العلاج لسرطان عنق الرحم

يعتمد علاج سرطان عنق الرحم على مرحلة اكتشافه، وقد يشمل:

الجراحة لاستئصال الورم أو عنق الرحم بالكامل في بعض الحالات.

العلاج الإشعاعي.

العلاج الكيميائي.

في المراحل المتقدمة، يستخدم العلاج الموجه أو المناعي لتحسين فرص البقاء على قيد الحياة

فيما اكدت وزارة الصحة إن سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية يمكن أن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي أو hpv، مشيرة إلي أن الفيروس الورم الحليمي البشري يتنقل باللمس فقط، ويمكن أن يتطور المرض عند السيدات ويسبب سرطان عنق الرحم ولا يقتصر الفيروس فقط علي إصابة السيدات، حيث يصيب الرجال ويحملون الفيروس ويتعرضون للإصابة بالسنطات التناسلية.

واكدت ان التطعيم يتوفر منه نوعين فى مصر، نوع للسيدات فقط يحمي من سرطان عنق الرحم والنوع التاني للسيدات والرجال يحمي من السنطات التناسلية والفيروس الورم الحليمي البشري.

تطعيم سرطان عنق الرحم

أشارت إلى أن تطعيم سرطان عنق الرحم يمكن تناوله علي جرعتين أو ثلاث جرعات حسب السن، ويمكن تناوله من عمر تسع سنوات ولا يوجد أى موانع لتناول التطعيم سوى ارتفاع درجة الحرارة لمن يحصل على التطعيم.

وقالت وزارة الصحة إن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة في السرطانات الأكثر شيوعا عالميا.

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