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الصحة: 47 ألفا و555 شكوى استجابت لها خدمة المواطنين من منظومة الشكاوي الحكومية خلال 2025

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان الاستجابة والتعامل مع 97% من الشكاوى والطلبات الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

عدد الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين قد بلغ 47 ألف و555 شكوى، وتم التعامل وحل 46 ألف و233 شكوى، وجاري التعامل مع 1322 شكوى.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الشكاوى والطلبات الواردة تضمنت طلبات (علاج، النقل والتكليف، مستحقات العاملين، التعيينات، الكشف الطبي واللجان الطبية، التراخيص والمستخرجات، شكاوى الوحدات والمراكز، المقترحات)، مؤكدًا التنسيق الدائم بين وزارة الصحة والسكان ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "عبد الغفار" إلى الاستجابة والتعامل مع95.7% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، و98%  من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للتأمين الصحي، و96.13 % من الشكاوى الواردة لهيئة الإسعاف المصرية، و96.63% من الشكاوى الواردة للمؤسسة العلاجية، و85.4% من الشكاوى الواردة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ومن جانبه، أكد  حسن مدين، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، التعامل وإنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصًا على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيرًا إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، لافتًا إلى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة دوريًا لصقل مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين، وتدريبهم للعمل على حل مشكلات المواطنين بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:
- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 
- تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات في الشكوى المقدمة
-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.
-البريد الإلكتروني info@shakwa.eg
- مسح QR Code

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