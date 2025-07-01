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أخبار مصر

عبد اللطيف: أداء مديري المديريات التعليمية أحدث فارقًا كبيرًا في سير منظومة الامتحانات

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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استمرت اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة  الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، في ظل متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتنسيق مستمر، حيث شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة انتظامًا ملحوظًا وانضباطًا تامًا على مستوى الجمهورية، حرصًا من الوزارة على تأمين سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات على نحو منضبط ومنظم.

 

وأدى  طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بشعبة الرياضيات بإجمالي عدد (3887) طالبًا/ طالبة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وذلك أمام (404) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، وذلك أمام (26) لجنة.

 

سير امتحانات الثانوية العامة

 

وقد حرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث تأكد من الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انتظام العملية الامتحانية في بيئة مناسبة.

 

تأمين لجان الامتحانات

وضمن جهود المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، تواصل الوزير محمد عبد اللطيف مع مديري المديريات التعليمية عبر غرف العمليات بالمحافظات؛ للاطمئنان على التنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات، وضمان وصول أوراق الأسئلة دون تأخير.

 

وعقب انتهاء الامتحان، أكد وزير التربية والتعليم أن أداء مديري المديريات التعليمية أحدث فارقًا كبيرًا في سير منظومة الامتحانات، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا أن مستوى التنفيذ الميداني يعكس أداءً متقدمًا بصورة متميزة.

                                                                                                                               

وأعرب الوزير عن ثقته الكاملة في مديري المديريات التعليمية، مشددا على أن الامتحانات المتبقية تمثل مرحلة بالغة الأهمية، مؤكدا أهمية أن تُستكمل بنفس درجة الانضباط التي سادت منذ البداية.

 

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن قيادات المديريات التعليمية على دراية شاملة بكافة التحديات والظروف المحيطة بسير العمل، مؤكدًا أن الوزارة تتابع مجريات سير الامتحانات بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، كما أن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

 

وشدد الوزير على أن الحزم والانضباط يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة.

 

كما وجّه الوزير مديري المديريات بضرورة التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات من قِبل كافة مديري الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط حتى نهاية الامتحانات.

 

وفي ضوء متابعة انتظام سير الامتحانات، شدد الأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

 

كما أكد رئيس عام امتحان الثانوية العامة أنه تم التواصل مع جميع المديريات للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.

 

ووجّه خالد عبد الحكم بتسليم الطلاب المكفوفين في امتحان مادة الإحصاء المقرر يوم 10 يوليو، عدد 8 ورقات مطبوعة بطريقة برايل لكل طالب، بدلًا من 5 ورقات، حرصًا على تيسير أداء الامتحان وتمكينهم من الإجابة بشكل واضح ومنظم.

 

وقد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

 

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي  طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2025 امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يوم الأحد 6/ 7/ 2025 اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات

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