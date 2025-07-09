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حوادث

7 سبتمبر، الحكم في قضية عاطل قتل زوجته بعد حفلة تعذيب بسبب الشك

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل زوجته بعد حفلة تعذيب باستخدام سلك كهربائي وعصا خشبية لشكه في سلوكها بالمقطم إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل للحكم. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها م. أ.، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لشكه في إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، فأخذ يبحث عما يجعل الشك يقينا بغير برهان قاطع، فافتعل من الأمور ما يجاري فكره المسموم، معتادا التنكيل بها وتعذيبها بتاريخ سابق على الواقعة.


وأضاف أمر الاحالة أن المتهم يوم الواقعة انتوى الخلاص من المجني عليها، فأعد العدة اللازمة والأدوات، ثم تعاطى المواد المخدرة حتى يُذهب ما تبقى لديه من الرحمة، ثم جرَّدها من ثيابها وكال لها ضربات بتلك الأدوات عدة ساعات كانت كافية لسلب ما بالمجني عليها من قوة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حاول إجبار المجني عليها على الاعتراف بأنها تقيم علاقة غير شرعية مع شخص آخر، إلا أنها رفضت فتمادى في تعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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