عودة التداولات لطبيعتها بعد حريق سنترال رمسيس، البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملاتها بعد عودة التداولات لطبيعتها عقب حادث حريق سنترال رمسيس.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 33167 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 41398 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14898 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10141 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13656 نقطة.

تعليق التداول بالبورصة

أعلنت البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة، أمس، الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أول أمس، قائلة “ يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين ”.

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