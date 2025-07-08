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أخبار مصر

حريق سنترال رمسيس، بيان جديد من وزارة الطيران المدني بشأن حركة التشغيلات بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي ،فيتو
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حريق سنترال رمسيس، في ضوء المتابعة الدقيقة والمستمرة لتداعيات العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية، تواصل وزارة الطيران المدني جهودها المكثفة لضمان انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي.


وفي هذا الإطار، شهدت حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال الفترة من الساعة ١٨:٠٠ مساء يوم الإثنين الموافق ٧/٧/٢٠٢٥ حتى الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء ٨/٧/٢٠٢٥  ما يلي:


إجمالي عدد الرحلات المجدولة (٦٩) رحلة جوية، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات التي أقلعت بالفعل (٣٦) رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات المتبقية والمقرر إقلاعها لاحقًا (٣٣) رحلة جارٍ استكمال إجراءات تشغيلها، وتقوم فرق التشغيل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقليل زمن التأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين.


وأكدت الوزارة أن باقي المطارات المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة، دون أن تتأثر بتداعيات هذا العطل المؤقت، مشيدةً بجهود فرق العمل الفنية والتشغيلية في إدارة الموقف بكفاءة عالية، والحفاظ على انسيابية الحركة التشغيلية.


وجددت وزارة الطيران المدني تأكيدها المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف العمليات المختصة في جميع قطاعات الدولة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الفنية المعنية لضمان سرعة استعادة كفاءة التشغيل الكامل والحد من أي تأثيرات على حركة السفر، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

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حريق سنترال رمسيس وزارة الطيران المدني مطار القاهرة الدولي حركة الطيران غرف العمليات

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