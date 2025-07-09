انتهى وقت الضغط، طلاب العلمي بالأزهر يكشفون لـ“فيتو” خطط الإجازة: "شغل ومصيف" (فيديو)

عقب انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي اليوم الأربعاء، تحدث عدد من الطلاب لموقع "فيتو" عن خططهم لقضاء الإجازة الصيفية، بعد أسابيع من الضغط والمذاكرة والاستعدادات المتواصلة.

طلاب "علمي أزهر" لـ"فيتو": الكورة والمصيف والصيدلية.. أولويات ما بعد الامتحانات

وقال أحد الطلاب من امام لجنة المعادي: "هنحتفل إن شاء الله، عندنا حجز كورة بالليل، وفي الإجازة هاخد أسبوع راحة، وبعدها هنزل أشتغل مساعد في صيدلية، وإن شاء الله هدخل كلية طب بشري".

بينما أوضح طالب آخر أنه يخطط للجمع بين العمل والترفيه خلال الإجازة، قائلًا: "في الإجازة ناوي أشتغل، وهطلع مصيف إن شاء الله وقت إعلان النتيجة".

وأضاف طالب ثالث: "هبدأ أعمل الحاجات اللي كنت مانع نفسي عنها بسبب الامتحانات، خصوصًا إني مكنتش بنزل خالص، لكن خلاص، هناخد راحتنا وكفاية إننا هنبعد عن ضغط الامتحانات".

وتعكس تصريحات الطلاب حالة من الارتياح بعد انتهاء موسم الامتحانات، وسط تطلعهم لقضاء وقت مميز يجمع بين الترفيه والاستعداد للمستقبل الجامعي.

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