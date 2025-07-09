"سهل ومن المنهج"، ارتياح بين طلاب العلمي للثانوية الأزهرية فى آخر أيام الامتحانات (فيديو)

أعرب طلاب القسم العلمي بـالثانوية الأزهرية عن ارتياحهم لمستوى امتحان مادة "التفسير" الذي أدوه اليوم الثلاثاء، في آخر أيام ماراثون الامتحانات.

طلاب العلمي بالأزهر: امتحان التفسير جاء من المنهج.. والإجابات كانت كثيرة والوقت كافٍ

وأكد الطلاب أن الأسئلة جاءت من المنهج، وغلب عليها الطابع المقالي، لكنها كانت في متناول الجميع، كما أن الوقت كان كافيًا للإجابة والمراجعة.

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة المعادي: "الامتحان كان كويس، بس كان فيه أسئلة مقالية كتير، والوقت الحمد لله كان كافي، وكل الأسئلة من المنهج".

وأضاف طالب آخر لـ“فيتو”: "حلينا حوالي ٨٠ نقطة في ساعتين، وفعلًا الامتحان كان فيه مقالي كتير، بس أغلبه كان سهل ومن المنهج، والإجابات كانت كثيرة".

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبذلك أسدل الستار على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، وسط حالة من الارتياح بين الطلاب، لا سيما بعد أداء امتحان التفسير الذي اعتبروه ختامًا مريحًا لموسم الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.