الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

رقص داخل غرفة العمليات،
رقص داخل غرفة العمليات، فيتو

أثار فيديو متداول جدلا واسعا في المغرب ظهر فيه فريق من الأطباء يستمعون إلى أغنية شعبية أثناء إجرائهم عملا جراحيا.

فريق طبى يرقص على إيقاع أغنية الفنان عبد الله الداودي

وأظهر الفيديو فريقا طبيا وهو يرقص على إيقاع أغنية الفنان عبد الله الداودي، أثناء إجراء عملية جراحية على مريض، بينما كان أحدهم يقوم بتصوير المشاهد.

ولا يزال المقطع محط نقاش واسع، مع مطالبات متزايدة بفتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوضيح تفاصيل الحادث، بما في ذلك مكانه وتاريخه وهويات الأطباء الظاهرين في التسجيل.

 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد

في غضون ذلك، اعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان أمس الثلاثاء، أن ما ظهر في الفيديو "لم يكن لحظة فرح عفوية كما يحاول البعض تبريرها، بل كان فعلا مخلا بمبادئ الطب وأخلاقياته، ويدخل في خانة الاستهتار بحياة المريض، الذي من المفترض أن يكون محور العناية والاحترام المطلق".

وأضافت أن ما قام به الفريق الطبي "سلوك مهين مستهتر بالكرامة الإنسانية، يكشف عن اختلالات خطيرة داخل بعض المؤسسات الصحيّة، ليس فقط على مستوى التجهيزات أو الكفاءات، بل أيضا على مستوى أخلاقيات المهنة والانضباط السلوكي داخل فضاءات يفترض أنها مُقدسة وتحكمها ضوابط صارمة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق من الأطباء يستمعون إلى أغنية إجراء عملية جراحية محاربة الفساد فريق طبى يرقص على إيقاع أغنية

مواد متعلقة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

مصرع وإصابة 11 شخصا في انهيار مبنى سكني بالمغرب

محافظ دمياط يكرم البطل يحيى الجمل بعد تتويجه ببطولة أفريقيا للمصارعة بالمغرب

الأكثر قراءة

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

الزمالك : جون إدوارد موظف بالنادي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads