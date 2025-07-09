الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

موظف يلقي بنفسه من الطابق الثالث بمكتب العمل في شبين الكوم

اسعاف
اسعاف

ألقى موظف بنفسه من الطابق الثالث بمكتب العمل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتم نقله للمستشفى الجامعي.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام موظف بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمكتب العمل وتم نقله للمستشفى الجامعى.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية شبين الكوم محافظة المنوفية مستشفى شبين الكوم الجامعة مكتب العمل بشبين الكوم

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