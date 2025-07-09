موظف يلقي بنفسه من الطابق الثالث بمكتب العمل في شبين الكوم

ألقى موظف بنفسه من الطابق الثالث بمكتب العمل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتم نقله للمستشفى الجامعي.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام موظف بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمكتب العمل وتم نقله للمستشفى الجامعى.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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