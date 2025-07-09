الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

براءة 3 أشخاص من اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، ببراءة 3 أشخاص متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
والمتهمون الصادر بحقهم الحكم هم: حسن سعيد كامل، محمود بكر محمد، محمد عبد الرحمن.

اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 10296 لسنة 2025 جنايات الخانكة، والمقيدة برقم 626 لسنة 2023 اتهامات، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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