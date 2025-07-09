الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع و596 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و596 شاحنة و51 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 173 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و423 شاحنة و23 سيارة. 


يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين Alcudia Expressوعمان, بينما غادرت بالامس السفينتين Belagos Express والحرية2.

 وشهد ميناء نويبع تداول 3000طن بضائع و249شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1406 راكب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة شرطة موانى سفاجا أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ الدائرة الجمركية لامتياز موانئ دبي هيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اليوم ميناء سفاجا

مواد متعلقة

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم وخطوط بورسعيد الأعلى

موعد انتهاء صلاحية اشتراكات المترو للطلاب

أخبار مصر اليوم..السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين.. وفاة رئيس قطار أثناء عمله على خط أسوان القاهرة..تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

تكليف المشرف على البضائع بالسكة الحديد نائبًا لقطاع البنية الأساسية والسلامة

وفاة رئيس قطار أثناء عمله على خط أسوان القاهرة

حوافز مالية جديدة للعاملين بالسكك الحديدية و3000 جنيه زيادة للمهندسين

انتظام خدمات الموانئ بعد إخماد حريق سنترال رمسيس.. تراجع فى حجز تذاكر السكك الحديد إلكترونيا.. وتحكم المترو نجحت في تجاوز الأزمة بنسبة 100%

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأكثر قراءة

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

رئيس الوزراء يتفقد آخر تطورات الموقف بسنترال رمسيس

الزمالك : جون إدوارد موظف بالنادي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية