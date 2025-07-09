تداول 10 آلاف طن بضائع و596 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و596 شاحنة و51 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 173 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و423 شاحنة و23 سيارة.



يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين Alcudia Expressوعمان, بينما غادرت بالامس السفينتين Belagos Express والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول 3000طن بضائع و249شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1406 راكب.



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