الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، نظر دعوى ضد نقيب المهن الموسيقية لرفضه قبول ترشح عضو نقابة بالانتخابات

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة غدا الأربعاء، لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي وكيلا عن الفنان حسام عزت، والتى طالب فيها بوقف قرار نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول  ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وإدراج اسمه ضمن المترشحين .

انتخابات نقابة المهن الموسيقية 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69270 لسنة 79 قضائية، نقيب المهن الموسيقية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وكان الفنان أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية قام بعمل محضر  ضد الفنان كامل نقيب المهن الموسيقية يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

ومن جانبه أكد علاء عامر المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات حقيقة الأمر، حيث قال:" الفنان حسام عزت لا يحق له ممارسة أى نشاط نقابي، أو الحصول على مزايا النقابة لمدة عام، لأن هنا قرار تأديب له بمنعه سنة من ممارسة النشاط أو الحصول على أى مزايا".,

وأضاف:" الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقد قمنا بإرسال خطابات له على مدار أشهر كى يخضع للتحقيق في النقابة،  لكنه رفض الأمر، وفضل إجراء محضر ضد نقيب المهن الموسيقية".

وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن "قرار لجنة التأديب للفنان حسام عزت يمنعه من تجديد كارنيه العضوية الخاص به خلال عام 2025، ولكن لم يتم منعه من قبلنا، ولا يحق له خوض الانتخابات أو المشاركة فيها أيضًا".

وشمل المحضر الذي حمل رقم 1802 لسنة 2025 إداري قسم شرطة عابدين، أن المشكو في حقه أساء استخدام السلطة الممنوحة له بصفته نقيبًا للموسيقيين، ومنع موكله من تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، بسبب وجود خلافات شخصية بين الطرفين، حيث كان الشاكي يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب، إلا أنه تقدم باستقالته من هذا المنصب لاحقًا.

وأشار الشاكي، وبعد رفض تجديد عضويته مطلع العام الحالي، حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى مصطفي كامل نقابة الموسيقيين مصطفي كامل نقيب الموسيقيين

الأكثر قراءة

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

السجن 15 سنة لـ سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 من فتيات العنب (فيديو)

بعد تعطل الخدمات، ماذا ستفعل البنوك في أقساط كروت الائتمان؟

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة حريق سنترال رمسيس.. تصريحات مهمة من نائب وزير الاتصالات أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

تفسير رؤية العري في المنام وعلاقتها بارتكاب أفعال محرمة

بعد حريق سنترال رمسيس.. أدعية في السنة النبوية للحفظ من الأذى وقت الحرائق

المزيد
الجريدة الرسمية