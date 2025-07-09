رئيس الوزراء يتفقد آخر تطورات الموقف بسنترال رمسيس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، سنترال رمسيس الذي تعرض لحريق أول أمس.

جاء ذلك قبل توجه رئيس مجلس الوزراء إلى مطار القاهرة لاستقبال "لي تشيانج"، رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي وصل القاهرة منذ قليل على رأس وفد رفيع المستوى.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، "لي تشيانج"، رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي وصل القاهرة منذ قليل على رأس وفد رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، أعقبه استعراض حرس الشرف.

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