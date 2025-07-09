"أحمد منيب.. حدوتة حب مصرية"، احتفالية في قصر الإبداع الفني غدا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية بعنوان "أحمد منيب حدوتة حب مصرية"، في السابعة مساء غد الخميس، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفكر والإبداع.

احتفالية أحمد منيب حدوتة حب مصرية

تأتي الاحتفالية احتفالا بمسيرة إبداع المطرب والملحن النوبي الكبير أحمد منيب، وتتضمن شهادات إبداعية حول تجربة عميد الفن النوبي والأب الروحي للأغنية الشبابية فى مصر، إلى جانب لمحات من تاريخه الفني والإنساني، وذلك بحضور كل من الكاتب الصحفي سيد محمود، الكاتب عمر طاهر، الملحن حسن دنيا، والفنانين خالد منيب وأحمد جوهر، ويقدمها القاص محمد رفاعي.

كما تشهد الاحتفالية المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فقرة فنية تتغنى خلالها فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحي منيب، بمجموعة من أشهر ما لحن الفنان الراحل منها: الليلة يا سمرا، يا مراكبي، عقد الفل والياسمين، واتكلمي، وغيرها.

مسيرة الفنان أحمد منيب

أحمد منيب مطرب وملحن مصري، ولد في أسوان عام 1926، أسس فرقة منيب للتراث النوبي، وانتقل إلى القاهرة عام 1951، وشغل عدة وظائف، والتحق بفرقة زكريا الحجاوي للفنون الشعبية، والتقى برموز وأدباء وشعراء النوبة، وحرص على تطوير الأغنية النوبية ذات البعد الشرقي والمضامين التراثية.

قدم خلال مسيرته الكثير من الأغاني الوطنية، وتعاون مع كبار الشعراء منهم: عبد الرحيم منصور، فؤاد حداد، عبد الرحمن الأبنودي، سيد حجاب، وصلاح جاهين.

لحن أكثر من 150 أغنية تعبر عن روح وتراث الجنوب، بجانب تلحين العديد من الأغاني لكبار المطربين المصريين، ومن أبرز أعماله: "مشتاقين"، "كان وكان"، "بلاد الدهب"، و"راح أغني"، وتوفي في فبراير 1990، تاركا إرثا فنيا خالدا.

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