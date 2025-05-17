"أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة" ضمن مناقشات الصالون الثقافي بقصر الإبداع

يشهد قصر ثقافة الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، في السابعة من مساء بعد غد الاثنين، لقاء أدبيا تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن الصالون الثقافي للقصر في دورته السادسة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

كتاب أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة

ينفذ اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ويستضيف الكاتب الصحفي حسن عبد الموجود، في حوار مفتوح للحديث عن كتابه الجديد "أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة"، والذي يتناول سيرة كوكب الشرق من منظور جديد، في محاولة لفهم كيف تحولت هذه الأيقونة إلى أسطورة عربية خالدة، ويأتي اللقاء ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى خمسين عاما على رحيل كوكب الشرق.

و يناقش الكتاب كل من الروائي والمخرج رضا سليمان، والكاتب أحمد القرملاوي، ويدير اللقاء الإذاعي علي مراد، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين.

الكاتب حسن عبد الموجود

حسن عبد الموجود، روائي وصحفي مصري، عمل محررا في جريدة أخبار الأدب منذ عام 1998، له عدد من المجموعات القصصية منها "ساق وحيدة"، "السهو والخطأ"، "حروب فاتنة"، "البشر والسحالي"، كما صدر له روايتان، وثلاثة كتب في مجال الصحافة الأدبية.

حصل على جائزة دبي للصحافة الثقافية، جائزة يوسف إدريس للقصة، جائزة ساويرس عن رواية "عين القط"، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأفضل مجموعة قصصية، وجائزة نقابة الصحفيين المصريين، وترجمت أعماله إلى أكثر من لغة أجنبية.

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