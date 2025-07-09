الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الدولي (صور)

مدبولي يستقبل رئيس
مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني
ads

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي،  "لي تشيانج"، رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي وصل القاهرة منذ قليل على رأس وفد رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، أعقبه استعراض حرس الشرف. 


ومن المُقرر أن يترأس كل من الدكتور مصطفى مدبولي و"لي تشيانج"، جلسة مباحثات موسّعة سيتم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيشهدان التوقيع على عددٍ من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة جمهورية الصين الشعبية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الدولة الصيني مجلس الدولة الصيني مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي

مواد متعلقة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم في أول لقاء بعد أزمة سنترال رمسيس ومؤتمر صحفي مرتقب

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا الأربعاء.. ومؤتمر صحفي مرتقب

الوزراء: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر.. و"البكالوريا" بديل اختياري

على هامش مشاركته في قمة مجموعة "بريكس"، رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي

مدبولي أمام قمة مجموعة "بريكس": مصر تؤمن بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف

مدبولي: أخطر أزمة في وقتنا الحالي هي الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني

مدبولي يشارك بالجلسة الافتتاحية للنسخة الـ17 لقمة "بريكس" في ريو دي جانيرو

مجلس الوزراء يستعرض خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات.. إطلاق استراتيجية طموحة لتعميق الصناعة.. 1.5 مليار جنيه مخصصات.. تحسن السيولة الدولارية وتخفيف قيود الاستيراد

الأكثر قراءة

"تكنو فن.. رؤى مهاجرة بين الوسائط"، ندوة تناقش مستقبل الفن وتحولات الصورة والمفهوم

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طمح ترامب

فضيحة مدوية بإسرائيل، اعتقال 7 جنود ارتكبوا جرائم جنسية ضد زملائهم الصغار أثناء حرب إيران

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بديل وسام أبو علي

ضغط من الريان ووسام أبو علي على الأهلي لإنهاء الصفقة وهذا موقف الأحمر

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

لأول مرة، نهائي مونديال الأندية بنكهة أوروبية منذ ربع قرن

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

خدمات

المزيد

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية