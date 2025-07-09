بدء استئناف 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات

بدأت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات.

السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

وقضت محكمة جنح أكتوبر بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ6 في قضية حريق خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق.

المتهمون والتهم المنسوبة إليهم

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين هم: «محمد. أ. ع. م»، و«عمر. أ. ص. ح»، و«محمد. و. ش. أ»، و«أحمد. ج. م. إ»، و«علاء. إ. ع. ر»، و«أحمد. م. ي. ص».

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فقد باشر المتهمين أعمال حفر ورصف وصيانة بطريق عام – هو طريق الواحات، وهي إحدى المناطق التي كانت تخضع في ذلك الوقت لأعمال توريد الغاز الطبيعي.

كواليس جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط الغاز

وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدا لأعمال الرصف.

وقال المحامي: إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الأمان.

وأضاف: “هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟، لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.