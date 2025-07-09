انهيار جزئي لعقار في العمرانية وانتقال الأجهزة الأمنية

تعرض عقار لانهيار جزئي في شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الي العقار رقم 12 بشارع جمال عبد الناصر من شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، وتبين سقوط سقف الطابق الأول بالعقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بمنطقة مستشفى الصدر بالعمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف وبالفحص تبين انهيار سقف الطابق الاول وتبين عدم وجود أية إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة والفحص.

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