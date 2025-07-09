مجهود سنتين، تامر حسني يطرح ألبومه الجديد "لينا معاد" غدا

كشف النجم تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن طرح ألبومه الجديد “لينا معاد” غدا الخميس.

ألبوم تامر حسني الجديد

ونشر تامر حسني صورة من كواليس التحضيرات النهائية لطرح الألبوم وعلق عليها قائلا: “أخيرًا بعد مجهود سنتين الماستر أهوه.. تم تسليمه للأستاذ هاني عزيز الأخ الغالي المحترم والمنسق العام لإصدار الألبوم انتظروا ألبوم “لينا معاد” إن شاء الله.. غدًا الخميس الموافق ١٠ يوليو.. يارب أكرم”.

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

وكان النجم تامر حسني قد طرح في وقت سابق 4 أغنيات من ألبومه الجديد “لينا معاد”، وهي: “ملكة جمال الكون” رفقة الشامي، “المقص” مع رضا البحراوي، وأغاني “حبيبي تقلان” و"حلال فيك".

ومن المقرر أن يطرح تامر حسني باقي أغاني الألبوم كاملة غدا.

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