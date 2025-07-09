إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بالبدرشين

أصيب 11 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث البدرشين اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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