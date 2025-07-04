القومي للمسرح يكرم درويش الأسيوطي في ختام فعاليات المهرجان بأسيوط

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في ختام فعالياته بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة الكاتب الكبير درويش الأسيوطي كرمز من رموز المسرح في صعيد مصر وبالتحديد في محافظة أسيوط.

الكاتب درويش الأسيوطي

الكاتب درويش الأسيوطي شاعر وكاتب مسرحي وباحث في التراث الشعبي، وُلِد عام 1946 بقرية الهمامية بمركز البداري في أسيوط، وله أكثر من عشرين ديوانًا شعريًا تُرجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وصدرت أعماله الكاملة عن هيئة قصور الثقافة، ونال جائزة الدولة في الشعر، وكتب العديد من المسرحيات للكبار والصغار التي تم تنفيذها في مصر والوطن العربي، ونالت العديد من الجوائز، كما نُشرت أعماله في أبرز المجلات الأدبية في مصر والعالم العربي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

من خلال هذه التكريمات، يؤكد المهرجان القومي للمسرح المصري التزامه برؤية شاملة تنبع من أرض الوطن، وتمنح المبدعين حقهم في التقدير داخل بيئتهم الثقافية التي شكلتهم، ليظل المسرح فن الشعب وبوابة الوعي والتنوير لكل المصريين.

ويُعد المهرجان القومي للمسرح المصري واحدًا من أبرز الفعاليات المسرحية في مصر والعالم العربي، تنظمه وزارة الثقافة منذ عام 2006، بهدف دعم وتشجيع الحركة المسرحية وتكريم المبدعين في هذا المجال، ويضم عروضًا من مختلف جهات الإنتاج المسرحي، الرسمية والمستقلة والجامعية، ويمنح جوائز متنوعة لأفضل العروض والنصوص والإخراج وسائر عناصر العرض المسرحي.

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