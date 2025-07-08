الثلاثاء 08 يوليو 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل للمصطافين بالعلمين ومطروح والإسكندرية من ارتفاع الأمواج

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين من نشاط للرياح على سواحل "العلمين، مطروح، السلوم، الاسكندرية" وتصل سرعة الرياح على 35: 45 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.75: 2.25متر.

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أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.
 

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