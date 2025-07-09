وزير البترول يبحث مع شركة "أديس" أسباب غرق البارج "أدمارين 12" ويطالب بمحاسبة المقصرين

في إطار المتابعة المستمرة لحادث انقلاب البارج البحري "أدمارين 12" التابع لشركة "أديس" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع مسؤولي شركة "أديس" المالكة للبارج، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الفني المشكلة للوقوف على أسباب الحادث.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة الفنية ومسؤولي الشركة المالكة حول الإجراءات المتخذة حتى تاريخه وما تم التوصل إليه من وقائع متعلقة بالحادث، ووجه بضرورة إتمام أعمال اللجنة على وجه السرعة، مع العمل على الوصول إلى جميع الأسباب المباشرة والجذرية وراء الحادث، وتأكيد ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته للضوابط والمعايير المهنية المعتمدة.

كما تابع الوزير إجراءات الشركة المالكة للبارج التي أعلنت عنها لتقديم كافة سبل الدعم لأسر ضحايا الحادث، وتوفير الرعاية اللازمة لهم في هذا الظرف الإنساني الدقيق.

التنسيق بين الشركة المالكة للبارج وكافة الجهات المعنية لاستكمال أعمال البحث عن المفقودين

وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية العمل على تنسيق كافة الجهود بين الشركة المالكة للبارج وكافة الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق بأعمال البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، بما يكفل الحفاظ على حقوق جميع العاملين لدى الشركة الخاصة المالكة للبارج بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة العمليات في قطاع البترول.

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