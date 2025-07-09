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اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد يضرب التفاح البلدي وانخفاض الجوافة

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر العنب الأسود بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 18 إلى 28 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 15 و20 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر رمان بين 20 و25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو شمام من 5 إلى 11 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

 

اسعار الخوخ والبرقوق

  1. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 40 إلى 60 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

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