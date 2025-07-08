سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي على خطى المستورد وانخفاض الشمام

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، الموافق 8 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

سعر الفاكهة

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 15 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار العنب كرمسن من 20 إلى 25 جنيهًا.

تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر العنب الأسود بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر تين برشومي من 20 إلى 28 جنيهًا.

تراوح سعر جوافة بين 15 و23 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر رمان بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو شمام من 5 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الفاكهة

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

اسعار الخوخ والبرقوق

تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 40 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الفاكهة

سعر الموز البلدي

تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

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