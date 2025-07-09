تراجع أسعار سيارات بيستيون B70 S في السوق المصري

سيارات بستيون B70 S… تراجعت أسعار سيارات بستيون B70 S في السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري، وبلغت قيمة التراجع نحو 70 ألف جنيه ما يجعل سعرها يتلاءم مع كافة الطبقات، ويساهم ذلك في تحسين من المبيعات داخل المعارض وتنشيط حركة البيع والشراء.

أسعار سيارات بيستيون B70 S فى السوق المصري

ونرصد فى التقرير التالي أسعار سيارات بيستيون B70 S فى السوق المصري، بعد تراجع أسعارها وإرسال خطاب بذلك لكافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة المقرر تطبيقها خلال شهر يوليو الجاري وهي:

الفئة الأولى مليون و285 ألف جنيه، بدلًا من مليون و355 ألف سابقًا.

الفئة الثانية إلى مليون و305 آلاف جنيه، مقابل مليون و375 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات بيستيون B70 S فى السوق المصري

حصلت سيارات بستيون B70 S على محرك 4 سلندرات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج قوة قدرها 168 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 258 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات، ومصابيح أمامية نهارية حادة على شكل مخلب، وصادم أمامي بفتحات تهوية تضفي المزيد من الرياضية تعزز الديناميكا الهوائية.

كما زودت سيارة بستيون B70 S بتجهيزات أبرزها شاشات بحجم 12.3 بوصة للعدادات و12.2 بوصة تعمل باللمس، وشاشة التحكم في التكييف بمقاس 7 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعدد الوظائف، وشاحن لاسلكي.

مواصفات وسائل الأمان والسلامة فى سيارات بيستيون B70 S

- 6 وسائد هوائية، ومقاعد ISOFIX لحماية الأطفال

-نظام رؤية محيطية 360 درجة، التي تكشف النقاط العمياء

-أنظمة تحذير مغادره الطريق الذكي.

- نظام منع انغلاق الفرامل

-مانع انزلاق لقيادة مرنة

- التحكم الإلكتروني في الثبات على الطريق

-مراقبة ضغط هواء الإطارات

-نظام تحذير الخروج عن المسار.

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