مواصفات تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026 قبل طرحها بالسوق المصري

تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026، شهدت سيارات الدفع الرباعي إقبال كبير من المستهلكين لاقتنائها خلال الأعوام الماضية، وكان من المعتاد أن من يرغب في اقتنائها بداية من ظهورها الفئات الشبابيّة، التي تهوي السفر مسافات طويلة في الصحراء والعائلات أيضًا لاتساع حجمها، ولكن سرعان ما تغير الفكر وأصبح الكثير من مختلف الفئات يرغب في اقتنائها، وظهر ذلك من خلال زيادة البحث علي جوجل عن سيارات تويوتا لاند كروزر 300.

تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026

ونحرص في التقرير التالي رصد مواصفات سيارات الدفع الرباعيّ تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026، قبل طرحها في السوق المصري، حيث حصلت السيارة علي شبكة أمامية ضخمة تمنح السيارة حضورًا قويًا على الطريق، بجانب مصابيح LED جديدة بمزيج بين الدائري والمستطيل حسب الفئة، وخطوط ديناميكية انسيابية تعزز من الأداء الهوائي وتمنح مظهرًا هجوميًّا.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026

وزودت تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026، بمقاعد من 9 إلى 7 مما يجعلها أكثره تتلاءم مع الفئات العالية، شاشة، مركزية بقياس 12.3 بوصة تعمل باللمس، دعم كامل، لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، نظام تكييف متعدد المناطق مع إضاءة داخلية محيطية تضيف لمسة.

مواصفات محرك سيارات تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026

حصلت علي تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026، علي محرك V6 توين تيربو بسعة 3.5 لتر بقوة تزيد عن 400 حصان، وأخرى كهربائي، بإجمالي قوة 326 حصان، لكفاءة أكبر في استهلاك الوقود، أمان متطور وتقنيات ذكية.

وفي ما يخص مواصفات امان وسلامه تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026، حصلت علي وسائد هوائية موزعة بذكاء لحماية الركاب من جميع الاتجاهات.

أسعار سيارات تويوتا لاند كروزر 300

والأسعار لم يحدد سعر السيارة في الوقت الحالي دخل السوق المصري لكن في الدول العربية يصل سعرها نحو 410,000 ريال حسب الفئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.