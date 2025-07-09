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حوادث

التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة شخص متحللة في مصر الجديدة

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة حول العثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بدائرة القسم في حالة تحلل أنه لا توجد شبهة جنائية.

وأضافت التحقيقات أن المتوفى أصيب بأزمة قلبية حادة بالإضافة إلى امتلاكه تاريخًا مرضيًّا في السكر أدى به إلى غيبوبة ومن ثم الوفاة.


رائحة كريهة بمصر الجديدة

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

 

جثة متحللة بشقة مصر الجديدة

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص مذبوح داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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