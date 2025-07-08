محمد شحاتة ينتظم في مران الزمالك بعد انتهاء أجازة الزواج

انتظم محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

محمد شحاتة ينتظم في مران الزمالك

وشارك محمد شحاتة في تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد الاحتفال بزواجه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

يانيك فيريرا

الزمالك يواجه أورانج وديا الجمعة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق أورانج، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء يوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية الذي يخوض الفريق تدريباته عليه في الفترة الحالية.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في خوض مباريات ودية متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.