التعليم العالي: الانضمام للمبادرات الرئاسية ليس إجباريا ونعمل على تقييمها لضمان الاستمرارية

قال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور: إن الانضمام للمبادرات الرئاسية ليس إجباريا على أحد، وإن كل جامعة لها الحرية في اختيار المشروع الذي يمثلها مع الجامعات المشاركة في التحالف الذي تتبعه.

وأضاف على هامش مؤتمر الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية: إن عدد الجامعات التكنولوجية ١٤ جامعة، وأغلبها لم يخرج طلاب حتى الآن، لكنها ستكون شريكا قويا في التحالفات الاقليمية، والأولوية في اختيار المشروعات تكون متروكة للتحالف.

وأشار إلى أن هناك ١٠٤ تحالفات مكونة من ٨٠٠ جهة، وتقدموا بدراسات جدوى اقتصادية.

وأكد عاشور أن تقييم المبادرة ومراجعتها كل ٥ سنوات أمر مهم، وأن هذا يساعد في الاستمرارية وتطوير الأداء، لافتا إلى أن الديناميكية أمر هام.

اهتمام مبادرة تحالف وتنمية بالذكاء الاصطناعي

وأوضح وزير التعليم العالي، أن تصنيع الذكاء الاصطناعي من أهم مشروعات مبادرة تحالف تنمية، لافتا إلى اهتمام الوزارة

باستخدام الذكاء الاصطناعي في البرامج الدراسية والأبحاث العلمية.

وأكد عاشور أن الذكاء الاصطناعي أساسي في عمليات البحث والتقييم ومعرفة مردود النتائج البحثية في المستقبل.

وقال إن التدريب العلمي والعملي لطلاب الجامعات وإعدادهم لمهارات البحث العلمي التطبيقي جزء أساسي من مبادرة تحالف وتنمية، إضافة إلى برنامج مليون مبتكر الذي أطلقته الوزارة.

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