الحكم بالسجن على راشد الغنوشي 14 عاما

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بـ تونس اليوم الثلاثاء أحكامها بخصوص القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة 2.

سجن راشد الغنوشي 14 عاما

وبحسب موقع «موزاييك اف ام» التونسي، قضت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب في تونس بالسجن مدة اثني عشر عاما في حق المتهمين الموقوفين والذين حضروا الجلسات القضائية عن بعد، على غرار محرز الزواري،عبد الكريم العبيدي، الحبيب اللوز وريان الحمزاوي، فيما قضي بالسجن مدة أربعة عشر عاما في حق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي رفض المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية باعتباره مقاطعا لمختلف الدوائر القضائية وقضاة التحقيق.

التآمر على أمن الدولة الداخلي

وفيما يتعلق بالمتهمين المحالين بحالة فرار فقد قضي في حقهم غيابيا بالسجن مدة خمسة وثلاثين عاما مع النفاذ العاجل على غرار نادية عكاشة ومعاذ الغنوشي وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة وغيرهم.

يشار إلى أن الغنوشي موقوف منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

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