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تعليم الإسكندرية يستقبل وفدًا من منظمة يونيسيف مصر

الاسكندريه
الاسكندريه

استقبل الدكتور عربي أبوزيد  مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، وفدًا من منظمة يونيسيف مصر برئاسة الدكتورة ابتهال العربي والدكتور محمد السباعي من الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، والدكتورة شيرين مسئول تعليمي بالمنظمة، وذلك لعقد الاجتماع التنسيقى`لبرنامج مستقبلي`` لطلاب المرحلة الإعدادية.

 

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في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنمية مهارات وقدرات الطلاب.

 وذلك بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية الثلاث المستهدفة ومدير المرحلة الإعدادية بالمديرية والإدارات المستهدفة.

ويركز البرنامج على استهداف المرحلة الإعدادية بالإسكندرية للإدارات المستهدفة وذلك إيمانا بأن الأطفال والمراهقين والشباب هم الفئة الأكثر احتياجا، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية فى (برنامج مستقبلي) منها التركيز على مهارات القراءة والكتابة والحساب، وكذلك مهارات العلوم والتكنولوجيا وأنشطة برنامج مستقبلي متعددة، وتبدأ من خلال نشاط تفعيلي حراس الأرض، ويهدف لتعزيز المهارات الأساسية وإنشاء نادى المستقبل، وبناء قدرات ومهارات طلاب المرحلة الإعدادية بما يسهم في قدرتهم على اتخاذ القرار.

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الدكتور عربي أبوزيد بالاسكندرية التربية والتعليم منظمة يونيسيف الفريق أحمد خالد

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