انطلاق فعاليات "مقرأ خانة" على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

بدأت مكتبة الإسكندرية عقد أولى ندوات "مقرأ خانة" والتي تُقام على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في نسخته العشرين، وذلك بقراءة ومناقشة رواية "الواجهة" ليوسف عز الدين عيسى.



شارك في الجلسة كل من الدكتورة آن عقداوي ورشا رجب والدكتورة شيماء الشريف وصفاء بريقع والدكتور عمر فكري وفاضل قباني ومنار بدر ونسمة عبد العزيز ونيفال قنديل ويوتا شحاته وأدار القراءة فاتن عز الدين عيسى.



وفي بداية اللقاء قالت فاتن عز الدين، إن والدها كان يجمع بين العلم من خلال عمله أستاذا بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، والأدب عبر كتابة أشكال إبداعية مختلفة ما بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح.



وقام المشاركون في الجلسة بقراءة مقتطفات من الرواية والتعليق عليها.



ومن المقرر أن تتواصل فعاليات "مقرأ خانة" على مدار أيام معرض المكتبة، حيث سيتم إقامة قراءة لمجموعة قصصية بعنوان "مخلوقات براد الشاي المغلي" لمحمد حافظ رجب يوم الأربعاء 9 يوليو.

ويوم الخميس 10 يوليو ستجري قراءة المجموعة القصصية "أفراح المقبرة" للكاتب أحمد خالد توفيق. على أن يتم قراءة كتاب "أفيون وبنادق" للكاتب صلاح عيسى يوم الخميس 11 يوليو، فيما ستعقد قراءة لديوان "أوائل زيارات الدهشة" لمحمد عفيفي مطر يوم السبت 12 يوليو.



ويوم الأحد 13 يوليو ستقام قراءة للمجموعة القصصية "أصداء السيرة الذاتية" للأديب العالمي نجيب محفوظ، فيما ستناقش المجموعة القصصية "أرخص ليالي" ليوسف إدريس يوم الإثنين 14 يوليو.

وستجري جلسة قراءة لديوان "رقص ومغنى" للشاعر فؤاد حداد يوم الثلاثاء 15 يوليو، بينما ستخصص "مقرأ خانة" يوم الأربعاء 16 يوليو لرواية "دعاء الكروان" لطه حسين.



والخميس 17 يوليو ستجري قراءة لكتاب "شخصية مصر" لجمال حمدان، فيما سيتم تخصيص يوم الجمعة 18 يوليو لكتاب "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم.



جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان. وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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