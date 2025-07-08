الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"زي طير في السما" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان عمان السينمائي الدولي

فيلم زي الطير في
فيلم زي الطير في السما، فيتو

فاز منذ قليل مشروع الفيلم المصري "زي طير في السما" المشارك في إطار "سوق عمّان لصناعة الأفلام"، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "عمان السينمائي الدولي"، بجائزة قيمتها عشرة آلاف دولار، مقدمة من شبكة قنوات ART لأفضل مشروع فيلم روائي طويل تحت التطوير.

الفيلم المصري "زي طير في السما" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان عمان السينمائي الدولي 

مشروع فيلم "زي طير في السما" كتابة وإخراج أمل رمسيس، وقام بتسليم الجائزة أنطوان خليفة، المستشار الفني لشبكة قنوات ART.

جدير بالذكر أن "سوق عمّان لصناعة الأفلام" هو مساحة مخصصة لربط صانعي الأفلام بالممولين المحتملين والشركاء والموزعين، كما يعد قاعدة هامة لانطلاق المشاريع السينمائية حتى تصل إلى الجمهور، حيث يهدف "مهرجان عمّان السينمائي الدولي" إلى خلق حراك إبداعي بين صانعي الأفلام وعشاق السينما في كل مكان، من خلال تقديم أفلام مميزة وفرص لكل العاملين في مجال الصناعة السينمائية.

 

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زي طير في السما فيلم زي طير في السما مهرجان عمان السينمائي الدولي

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