الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بطريق الواحات

حادث طريق
حادث طريق

تستمع جهات التحقيق لأقوال المصابين في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بطريق الواحات، بعدما تسبب الحادث في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين. 

 

حادث تصادم بطريق الواحات


البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري بالكيلو 135 بطريق الواحات ووجود متوفي ومصابين.


وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة نقل "جامبو" بأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.


ويقوم رجال المباحث، بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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