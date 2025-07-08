أصاب ضابط شرطة، فوضى في سباق فرنسا للدراجات بسبب رجل يحمل سكينًا

شهد سباق فرنسا للدراجات الهوائية حالة من الفوضى، عقب القبض على رجل يحمل سكينًا قرب خط نهاية المرحلة الرابعة من السباق.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة ألقت القبض على رجل كان يحمل سكينًا بالقرب من خط نهاية المرحلة الرابعة من السباق الممتد من أميان إلى روان، حيث وقع الحادث عند دوار سانت هيلير، بالقرب من بولينجرين، قبل ساعتين من وصول المجموعة الرئيسية إلى خط النهاية.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن صحيفة "فالور أكتويل" أن ضابط شرطة أصيب بإصابة طفيفة في يده خلال الحادث، وأن الشرطة تدخلت بسرعة "لتحييد" الرجل الذي كان "يُطلق تهديدات".

ورغم الحادثة، استُكملت المرحلة بشكل طبيعي، حيث تمكنت المجموعة الرئيسية من اللحاق بمجموعة من خمسة متسابقين في الأمتار الأخيرة باتجاه مدينة روان.

ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن عن دوافع المشتبه به، فيما تستمر التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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