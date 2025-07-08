الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

18 يوليو، أول حفل لحسام حبيب في السعودية ضمن موسم جدة

حسام حبيب، فيتو
حسام حبيب، فيتو

يستعد المطرب والملحن حسام حبيب لتقديم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم جدة الترفيهي، والذي يقام تحت عنوان "أحاسيس" ومن المقرر إقامة الحفل يوم 18 يوليو

تفاصيل أول حفل لحسام حبيب في جدة

 

ونشر حسام حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام منشورًا يعبر فيه عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة، حيث خاطب جمهوره السعودي قائلًا: "جمهور السعودية الغالي، وتحديدًا أهلي وناسي في جدة، مبسوط إني هكون معاكم في أول حفلة ليا بالمملكة العربية السعودية، البلد الطيب والجمهور اللي كل ما أقابله بحس أنهم عيلتي.. نشوفكم بإذن الله يوم 18 يوليو في حفلة فورها ونكسر الدنيا".

 

ويقدم حسام حبيب خلال الحفل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحات كبيرة على مدار مسيرته الفنية، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة من ألبومه المرتقب، الذي يمثل عودته القوية إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب.

 

من بين هذه الأغاني الجديدة، تأتي أغنية "سيبتك" التي حققت نسب مشاهدة عالية على منصة يوتيوب، ونالت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

 

أغنية "سيبتك" هي نتاج تعاون جديد بين حسام حبيب وشركة "روتانا"، من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وقام بتوزيعها أحمد وجيه، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال هذا الصيف.

 

من المقرر أن يصدر ألبوم حسام حبيب الجديد على جزأين بفواصل زمنية متباعدة، حيث يتضمن كل جزء خمس أغنيات، تعاون فيها مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين مثل تامر علي، أدهم معتز، نابلسي، أمين نبيل، إبراهيم شتا، وأحمد يوسف

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تفاصيل أول حفل لحسام حبيب في جدة حسام حبيب المطرب والملحن حسام حبيب أول حفل لحسام حبيب في جدة

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