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رياضة

الزمالك يضم يوسف عمرو لاعب المقاولون لتدعيم صفوف فريق اليد

يوسف عمرو
يوسف عمرو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء. 

الزمالك يضم لاعب المقاولون العرب 

ووقع يوسف عمرو على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك.

ويجيد يوسف عمرو اللعب في مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

 

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