الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظات

استمرار حملة التوعية ضمن مبادرة نظافة محافظتنا بالدقهلية

حملات توعية، فيتو
حملات توعية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار حملات التوعية والتثقيف حول مبادرة "نظافة محافظتنا...أكيد مسئوليتنا" للتعريف والتوعية بالحفاظ على البيئة، وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها في أماكنها المخصصة حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري، والحفاظ على الشارع العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، 

استمرار في فعاليات المبادرة في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

 

وأكد محافظ الدقهلية الاستمرار في فعاليات المبادرة في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق والتعاون بين الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، من خلال الرائدات الاجتماعيات، ومسئولي النظافة والبيئة في المراكز والمدن، للمرور على المواطنين في أماكن تواجدهم سواء في مجال عملهم أو البيوت وحضانات الأطفال، وذلك لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها فى الصناديق الخاصة بها وتبليغ الوحدة المحلية فى حالة عدم وجود الحاويات الخاصة بالقمامة.

وسوف تتوالي وتستمر فعاليات حملة المحافظة لتشمل كافة شرائح المجتمع  بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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