نقل الكهرباء توقع عقدا لتوسعة محطة محولات المساعيد بسيناء

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا جديدا لتوسيع محطة محولات المساعيد تشمل إضافة 3 خلايا جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح، وذلك خلال مدة تنفيذ تبلغ 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، ويقع المشروع ضمن نطاق عمل منطقة كهرباء القناة.

لتوسيع محطة محولات المساعيد

ويهدف المشروع إلى تدعيم الشبكات الكهربائية بشمال ووسط سيناء عبر الربط بالنظام الحلقي وتأمين التغذية الكهربائية لمحطة محولات بغداد التي تغذي أحمالًا صناعية هامة، من أبرزها محطتا أسمنت العريش وأسمنت سيناء.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تولي أهمية كبرى لتعزيز كفاءة الشبكة القومية وتوسيع نطاق تغطيتها، في إطار خطة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم خطط التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، والمناطق ذات الأولوية التنموية مثل شبه جزيرة سيناء.

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