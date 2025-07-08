حزب العدل يستقبل وفدًا من منظمة الشباب الليبرالي الهولندية (JOVD)

في إطار تعميق شراكاته الدولية، استقبل حزب العدل بمقره الرئيسي اليوم وفدًا من منظمة الشباب من أجل الحرية والديمقراطية (JOVD) الهولندية، وهي الجناح الشبابي للحزب الليبرالي VVD وإحدى أعرق المدارس السياسية لإعداد القادة في أوروبا.

تمكين الشباب وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وقد أدار اللقاء فريق من مكتبي العلاقات الخارجية وأمانة الشباب بالحزب، حيث تم استعراض رؤية الحزب ومبادئه الليبرالية التي تركز على تمكين الشباب وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

أهمية تبادل الخبرات في مجالات تطوير السياسات

شهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول سبل بناء تعاون استراتيجي. واتفق الطرفان على أهمية تبادل الخبرات في مجالات تطوير السياسات، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الشباب في المنطقة الأورومتوسطية.



يؤكد حزب العدل أن هذه اللقاءات هي خطوة أساسية نحو بناء شبكة دولية قوية، تدعم طموحات الشباب المصري، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك من أجل الحرية والعدالة.

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