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خارج الحدود

وزير خارجية بريطانيا: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه غزة وسنتخذ إجراءات ضد إسرائيل

وزير خارجية بريطانيا،
وزير خارجية بريطانيا، فيتو

قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية اليوم الثلاثاء، إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا استمر ما وصفه بـ"الوضع غير المحتمل" في قطاع غزة.

 

اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

وأكد أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم، مشيرًا إلى أن بريطانيا تدرس اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تواصل التصعيد الحالي والكارثة الإنسانية في القطاع.

 

وزير خارجية بريطانيا: ما يحدث في غزة لم يعد مقبولا

وتابع:"ما يحدث في غزة لم يعد مقبولًا، وندعو لوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر، ونؤكد أننا سنتخذ إجراءات إذا استمر الوضع الكارثي".

تأتي هذه التصريحات وسط ضغوط داخلية وخارجية على حكومة لندن بسبب موقفها من حرب غزة، منظمات إنسانية ونواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات أو حظر تصدير السلاح لإسرائيل.

 

ولم يصدر رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة، ويرى مراقبون يرون أن التصعيد البريطاني يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية.

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