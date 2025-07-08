وزير خارجية بريطانيا: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه غزة وسنتخذ إجراءات ضد إسرائيل

قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية اليوم الثلاثاء، إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا استمر ما وصفه بـ"الوضع غير المحتمل" في قطاع غزة.

اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

وأكد أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم، مشيرًا إلى أن بريطانيا تدرس اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تواصل التصعيد الحالي والكارثة الإنسانية في القطاع.

وزير خارجية بريطانيا: ما يحدث في غزة لم يعد مقبولا

وتابع:"ما يحدث في غزة لم يعد مقبولًا، وندعو لوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر، ونؤكد أننا سنتخذ إجراءات إذا استمر الوضع الكارثي".

تأتي هذه التصريحات وسط ضغوط داخلية وخارجية على حكومة لندن بسبب موقفها من حرب غزة، منظمات إنسانية ونواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات أو حظر تصدير السلاح لإسرائيل.

ولم يصدر رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة، ويرى مراقبون يرون أن التصعيد البريطاني يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.