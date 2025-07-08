موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى مدينة أوديني الإيطالية، حيث يستضيف ملعب ستاديو فريولي مواجهة مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، وتوتنهام هوتسبير بطل الدوري الأوروبي.

موعد مباراة السوبر الأوروبي 2025

وتقام هذه المباراة بين باريس سان جيرمان ضد توتنهام، في العاشرة مساء يوم الأربعاء، الموافق 13 أغسطس 2025 في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025.

مسيرة باريس سان جيرمان وتوتنهام أوروبيا الموسم الماضي

النادي الفرنسي يدخل اللقاء منتشيًا بعد فوزه الساحق على إنتر الإيطالي بنتيجة 5-0 في نهائي دوري الأبطال، محققًا اللقب الأوروبي الأول في تاريخه، وبعد مسيرة مميزة في كأس العالم للأندية 2025.

في المقابل، يسعى توتنهام بطل الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، رغم موسم محلي مخيب انتهى بالمركز الـ17 في الدوري الإنجليزي، لتحقيق المفاجأة والفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته.

الذكرى الخمسين لكأس السوبر الأوروبي

المباراة تُقام في الذكرى الـ50 لانطلاق كأس السوبر الأوروبي، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة أوديني هذا الحدث القاري.

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