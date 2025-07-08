رسالة النيابة لسائق سيارة الموت بالمنوفية: أي فرح وأنت تتعاطي المخدرات (فيديو)

وجهت النيابة العامة أثناء مرافعتها في قضية فتيات العنب، إلي سائقى سيارة التريلا:"تناولت المخدرات وقولت يوم فرحي..أي فرح هذا وأنت مخمور..اخترت أن تكافئ عقلك بالمخدر".

واستكمل"اما عرفت ان مقعد القيادة أمانة..أما علمت بسائق اشتعلت فيه النيران وأنقذ الأرواح".

وقد شهدت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية مرافعة تاريخية للنيابة خلال جلسة محاكمة سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 فتاة المعروفات إعلاميا بـ “فتيات العنب”.

محاكمة سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

واستكملت النيابة مرافعتها قائلة: "لن نترك دماؤكن بغير عدالة سنرفع صوتنا كما رفعتن رؤسكم في الحياة شرفا..وسيقال إن بنات هذا الوطن لم يقتلن عبثا.. ولن تنسى قصصهم في الزحام".

وقال دفاع سائق سيارة النقل الثقيل المتسببة فى حادث الإقليمى بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق أن المتهم تألم وبكى كثيرا بعد الحادث.

وتابع دفاع سائق السيارة: المتهم حين رأى والدته قال لها "أنا موت 19 روح يا أما.. كانوا طالعين ياكلوا عيش.. ذنبهم إيه يا أما".

وخلال تحقيقات النيابة، أدلى المتهم بأقواله حول ملابسات الحادث، موضحًا أن الحادث وقع صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2025، في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أثناء قيادته لسيارة تريلا على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها، بعد مروره من كارتة الخطاطبة.

وقال السائق المتهم: “كنت ماشي على سرعة تقريبًا 50 كم/ساعة، وفجأة لقيت ميكروباص قدامي، حاولت أتجاوزه وأخدت أقصى الشمال، لكن فوجئت بحجر كبير بارز في التلتوار الأوسط، ولما حاولت أتفاداه اختلت عجلة القيادة، وعديت للاتجاه المعاكس غصب عني، وهناك خبطت في ميكروباص جاي في وشي”.

وأضاف المتهم أنه أصيب بالذعر فور وقوع التصادم، فغادر مكان الحادث هاربًا خوفًا من تعرضه للاعتداء من الأهالي بعد مشاهدته للضحايا، ثم سلم نفسه بعد نحو ساعة إلى مركز شرطة أشمون، حيث أبلغوه بوفاة معظم ركاب الميكروباص.

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