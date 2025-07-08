أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 (آخر تحديث)

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2025.7.8 وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5302 جنيه بيع، 5280 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا “بيع”، 4620 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3977 جنيهًا “بيع”، 3960 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37120 جنيهًا “بيع”، 36960 جنيهًا “شراء.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في حين حدّ ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة من مكاسب المعدن النفيس.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 3331.07 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3340.70 دولارًا.

الرسوم الأمريكية

وكان ترامب قد بدأ أمس الاثنين إبلاغ شركاء التجارة بأن الرسوم الأميركية الأعلى ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ما يمثل مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد ترامب أن موعد الأول من أغسطس نهائي لتطبيق الرسوم، لكنه أشار إلى إمكانية منح تمديدات للدول التي تتقدّم بمقترحات.

وكانت «الرسوم المتبادلة» قد حُدد سقفها عند 10% حتى التاسع من يوليو لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لكن لم تُبرم حتى الآن سوى اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام.

توجهات السياسة النقدية

ومن المرتقب أن يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الفدرالي لشهر يونيو، والذي قد يقدم مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.78 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1,379.29 دولارًا، وزاد البلاديوم 1% ليسجّل 1,170.46 دولارًا.

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