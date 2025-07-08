بمشاركة روبرت هيرجافيك، حلقة خاصة في "شارك تانك مصر" غدًا

تعرض قناة "CBC" حلقات خاصة من برنامج "شارك تانك مصر"، بمشاركة رجل الأعمال الكندي روبرت هيرجافيك أبرز الشاركس في "شارك تانك أمريكا"، وأحد المستثمرين المؤثرين حول العالم.

ويتنافس خلال حلقة يوم غد الأربعاء، التي تعرض في تمام التاسعة مساء، 4 شركات بأفكار مختلفة وهي "ﻻﯾف ﺳﻧﺎﻛس"، ﺷرﻛﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٢٠ ﺗﻘدم وﺟﺑﺎت ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻣﺗﻣﯾزة "ﺳﻧﺎﻛس" ﺑﻣﻛوﻧﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻣن اﻟﻣﻛﺳرات واﻟﺷوﻛوﻻﺗﺔ واﻟﻣﺧﺑوزات، وتنتج bars energy وﻣﻛﺳرات ﻣﺧﻠوطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﻛﺔ اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ ﺗﺣت اﺳم scrunch وﺷوﻛوﻻﺗﺔ وﻣﺧﺑوزات ﺗﺣت اﺳم wunder.

الشركة الثانية هي cardoO وهي ﺷرﻛﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ ٢٠٢٣ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج أﺟﮭزة ذﻛﯾﺔ ﺗُﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﺎﻋﺎت واﻟﻧظﺎرات اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ واﻟرﺑﺎﻋﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣﯾزان اﻟدﻗﯾق، حيث ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺄﯾدي وﻋﻘول ﻣﺻرﯾﺔ، وهي تستهدف ﺗﻣﻛﯾن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام أﺟﮭزة ذﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﺟودة ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﮭورة.

أما الشركة الثالثة فهي Aligned Athleisure وهي ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم ٢٠٢٤ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺑس اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻛب اﻟﻣوﺿﺔ وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗﻧوع اﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﻣﺗﻧﺎﻏم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻛل اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺣرﯾﺔ وﻣروﻧﺔ.

بالنسبة إلى الشركة الرابعة، فهي مشروع اﻟﻣظ، وعبارة عن عرﺑﺔ طﻌﺎم ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﺷﮭر أﺑرﯾل ﻋﺎم ٢٠٢٤ ﻓﻲ اﻟﺟوﻧﺔ وﯾﺳﺗﻌد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع ﻻﻓﺗﺗﺎح ٣ ﻓروع ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٥، وﯾﺗﺧﺻص اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺄﻛوﻻت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻛﺑدة، اﻟﺳﺟق، اﻟﺣواوﺷﻲ وﻏﯾرھﺎ ﺑﺟودة وﺧدﻣﺔ ﻣﺗﻣﯾزة وھدﻓﮭم ھو ﺗﻘدﯾم ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻛل ﻣن ﻋرﺑﺎت اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ.

برنامج شارك تانك

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

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