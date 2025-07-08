العراقية رشا رعد تستعد لأولى بطولاتها الدرامية

تستعد الفنانة العراقية “رشا رعد” لخوض تجربة درامية عربية جديدة تشكل أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل يحمل اسم “”زاوية صفر"، والتي تعد الأولى لها خارج العراق بشكل رسمي، وذلك ضمن خطة توسعية تستهدف الوصول إلى جمهور عربي أوسع، بعدما حققت نجاحًا بمسلسل “حامض حلو” و“قط أحمر".

وقد عرفت رشا بإطلالتها الهادئة من خلال الأدوار التي قدمتها من قبل، إلا أن المشروع الدرامي الجديد سيكون مختلفًا بشكل كبير وسوف تتخلي رشا عن شخصية المرأة البسيطة

وكشفت رشا رعد أنها ستقدم شخصية امرأة قوية من خلال عمل درامي ضخم سيتم تصويره خارج العراق

وأضافت انه سوف يتم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن تفاصيل المسلسل الذي سيكون انتاج عربي مشترك بين عدد من الشركات الشهيرة وسيجمع عدد من النجوم الكبار من بعض البلدان العربية، كما أنه سوف يتم التصوير بين دولة السعودية والإمارات

الفنانة رشا رعد

يذكر أن رشا رعد هي ممثلة عراقية حصلت على الماجستير والدكتوراة في الفنون المسرحية بكلية الفنون الجميلة بالعراق، لها أعمال سينمائية ومسرحية عديدة وحازت على عدة جوائز في مهرجانات محلية ودولية

ومن أهم أعمالها مسلسل قط أحمر الذي تم انتاجه عام 2021، ومسلسل الدولة العميقة الذي عرض عام 2022 ومسلسل حامض حلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.