بعد رفع جلسات النواب، من صاحب قرار فض دور الانعقاد الخامس؟

ينتظر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية، بفض دور الانعقاد الخامس، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، بعدما أعلن أمس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة الختامية.

رئيس النواب يلقي كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الخامس

وشهدت الجلسة العامة إلقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة تكشف حجم الإنجازات التي شهدها المجلس خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، سواء فيما يتعلق بالدور التشريعي والرقابي، وكذلك الدبلوماسية البرلماني.

كما أتاح رئيس النواب، المجال أمام عدد من أعضاء مجلس النواب، لإلقاء كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الخامس، كما ألقى ممثل الحكومة في الجلسة، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكشف تقرير أعمال مجلس النواب، عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، عقد 62 جلسة عامة، بإجمالي عدد ساعات 220 ساعة.

186 قانونًا أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس

وناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 186 قانونا، بإجمالي عدد المواد: 2635.

إقرار 63 اتفاقية دولية في دور الانعقاد الخامس

كما أقر مجلس النواب، 63 اتفاقية دولية، فيما بلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية 3020 اجتماعًا بإجمالي عدد ساعات 3260 ساعة.

تفاصيل تقارير اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس

وبلغت عدد تقارير اللجان النوعية التي انتهى المجلس من نظرها 756 تقريرًا، فيما بلعت الاقتراحات برغبات 417 اقتراحا، فضلا عن 2230 طلب إحاطة باللجان النوعية.

عدد الزيارات الميدانية في دور الانعقاد الخامس

ووصل عدد الزيارات الميدانية لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس 19 زيارة ميدانية.

وبشأن الدبلوماسية البرلمانية، شهدت خلال دور الانعقاد الخامس نشاطًا مُكثفًا، حيث شارك مجلس النواب المصري بشكل منتظم وفعال في اجتماعات الاتحادات والمنظمات التي يحظى بعضويتها.

جهود الدبلوماسية البرلمانية في دور الانعقاد الخامس

وتكلل هذا النشاط بتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المشاركة المنتظمة في أعمال الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلًا عن نشاط مُكثف للدبلوماسية البرلمانية في شقها الثنائي باستقبال العديد من رؤساء الدول والبرلمانات والحكومات، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.

ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب

ونظم الدستور والقانون، ضوابط فض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة جلسات النواب، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

ونظمت المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

ونظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

مدة استمرار دور الانعقاد

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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