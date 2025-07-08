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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

400 ريالًات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

350 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

300 ريالًات  للبيع

 

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في حين حدّ ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة من مكاسب المعدن النفيس.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 3331.07 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3340.70 دولارًا.

الرسوم الأميركية 

وكان ترامب قد بدأ أمس الاثنين إبلاغ شركاء التجارة بأن الرسوم الأميركية الأعلى ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ما يمثل مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد ترامب أن موعد الأول من أغسطس  نهائي لتطبيق الرسوم، لكنه أشار إلى إمكانية منح تمديدات للدول التي تتقدّم بمقترحات.

وكانت «الرسوم المتبادلة» قد حُدد سقفها عند 10% حتى التاسع من يوليو لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لكن لم تُبرم حتى الآن سوى اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام.

توجهات السياسة النقدية 

ومن المرتقب أن يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الفدرالي لشهر يونيو، والذي قد يقدم مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.78 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1,379.29 دولارًا، وزاد البلاديوم 1% ليسجّل 1,170.46 دولارًا.

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